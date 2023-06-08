Останки четырех пензенских архиереев перенесут в Евлампиевскую церковь-усыпальницу Религия

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Перенесение останков четырех архипастырей — Афанасия I (Корчанова), Амвросия II (Морева), Григория I (Медиоланского) и Антония II (Николаевского) — состоится в преддверии празднования собора святых Пензенской митрополии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Пензенской епархии, в субботу, 10 июня, в 16.00 в Воскресенском храме митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит заупокойную литию.

После этого останки архипастырей будут перенесены в Спасский кафедральный собор, где пробудут до следующего дня.

В воскресенье, 11 июня, в 15.00 в Спасском кафедральном соборе митрополит Серафим совершит панихиду.

Затем останки четырех архиереев будут перенесены на постоянное место пребывания в воссозданную Евлампиевскую церковь-усыпальницу, торжественное открытие которой состоялось в конце мая.

Первоначально усыпальница была построена в 1880–1882 годах рядом со Спасским кафедральным собором. В XIX веке здесь нашли свое упокоение пять пензенских архипастырей: Иннокентий (Смирнов), Афанасий I (Корчанов), Амвросий II (Морев), Григорий I (Медиоланский) и Антоний II (Николаевский).

После революции собор, как и другие храмы, был закрыт, а в 1934 году взорван. Под руинами были погребены и могилы преосвященных, останки которых в 1998 году по благословению архиепископа Серафима (Тихонова) были извлечены из-под спуда лежавшей над ними земли и мусора и перезахоронены у бывшего архиерейского дома, возвращенного Русской православной церкви.

Мощи святителя Иннокентия, в 2000 году причисленного к лику святых, были перенесены в Успенский собор Пензы, а затем — 17 октября 2021 года — в Спасский кафедральный собор, где находятся до сих пор, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.