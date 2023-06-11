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Останки четырех пензенских архиереев перенесены в Спасский кафедральный собор

09:48 | 11.06.2023 | Религия

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Перенесение останков четырех пензенских архипастырей — Афанасия I (Корчанова), Амвросия II (Морева), Григория I (Медиоланского) и Антония II (Николаевского) — в Спасский кафедральный собор Пензы для последующего перезахоронения в воссозданной Евлампиевской церкви-усыпальнице состоялось в минувшую субботу, 10 июня.

Останки четырех пензенских архиереев перенесены в Спасский кафедральный собор

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, останки были подняты из могил у архиерейского дома, переложены в новые гробы и переоблачены в новые архиерейские одежды в Воскресенском храме при епархиальном управлении.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию перед гробами архипастырей.

После этого крестным ходом останки архиереев были принесены в Спасский кафедральный собор, где была пропета «Вечная память».

В воскресенье, 11 июня, в 16.00 останки будут перенесены на постоянное место пребывания — в воссозданную Евлампиевскую церковь-усыпальницу рядом со Спасским собором.

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