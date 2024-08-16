Завершена роспись в центральном алтаре Спасского кафедрального собора Пензы Религия

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Специалисты творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград» завершили роспись в центральном алтаре Спасского кафедрального собора Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенской епархии.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

«В центральной конхе изображена Богоматерь с младенцем в окружении небесных сил бесплотных, на горнем месте — Спас Вседержитель на престоле, на стенах — создатели четырех чинов литургии — Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Двоеслов и апостол Иаков, брат Господень, на колоннах — пророк Моисей и его брат первосвященник Аарон», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что приближается к концу роспись правого алтаря — во имя великомученицы Екатерины, строительными лесами закрыты иконостасы центрального и правого приделов.

«Здесь также начинаются работы. Над солеей будут располагаться ветхозаветные сюжеты — жертвоприношение Авраама и явление ему Ветхозаветной Троицы, в барабанах — фигуры пророков, в юго-восточном куполе — Христос Эммануил, а в северо-восточном — Иоанн Предтеча», — поясняется в сообщении.

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Из него следует, что в настоящее время в работах по росписи собора задействованы более 20 человек, это те, кто устанавливают леса и подготавливают стены, художники, которые пишут фигуры, создают орнамент, мраморные декорации, а также трудятся над золочением лепнины.

«В алтаре, согласно канонам, работали только мужчины, а в основной части храма к ним присоединятся и женщины», — отмечается в тексте.

В нем указано, что завершить работы по росписи Спасского кафедрального собора Пензы планируется к лету 2026 года.