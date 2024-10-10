Митрополит Серафим освятил индустриальный центр НПП «МедИнж» в Пензе Религия

Пенза, 10 октября 2024. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил индустриальный центр научно-производственного предприятия «МедИнж», который был построен в Пензе в 2021 году.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Ему сослужил диакон Богдан Яворский.

На богослужении, состоявшемся в минувшую среду, 9 октября, присутствовали генеральный директор ЗАО «НПП «МедИнж» Александр Евдокимов, управляющий Сергей Евдокимов, исполнительный директор Василий Толин и сотрудники предприятия.

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Песнопения исполнил малый состав хора духовенства Пензенской епархии под управлением игумена Сергия (Зайчикова).

В завершение чина освящения митрополит Серафим передал в дар предприятию икону Спасителя.

«Вы делаете для людей очень много доброго, важного и ответственного. [...] Желаю процветания вашему предприятию, пусть Господь всех вас хранит», — цитирует владыку пресс-служба Пензенской епархии.