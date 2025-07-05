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Спасский кафедральный собор Пензы будет закрыт до августа

10:05 | 05.07.2025 | Религия

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Пенза, 5 июля 2025. PenzaNews. Спасский кафедральный собор Пензы закрыт до августа в связи с началом очередного этапа росписи.

Спасский кафедральный собор Пензы будет закрыт до августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Спасском кафедральном соборе Пензы завершена роспись левого придела, центрального купола и барабана. Художники творческой мастерской Дмитрия Трофимова «Царьград» приступают к следующему этапу — росписи Екатерининского (южного) придела и западной части храма. В связи с установкой здесь лесов Первохрам закрыт до августа», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенской епархии.

В нем отмечается, что параллельно продолжаются работы в центральной части, где постепенно убирают леса.

«Уже разобраны самые верхние ярусы под куполом. В куполе — поясное изображение Иисуса Христа «Пантократор» (в переводе с греческого — «Вседержитель»). В барабане купола — 6-метровые фигуры восьми архангелов: Гавриила, Михаила, Уриила, Варахиила, Иегудиила, Иеремиила, Салафиила, Рафаила», — уточняется в тексте.

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В сообщении добавляется, что завершается роспись в кольце между барабаном и парусами и продолжаются работы по золочению декоративных элементов внутреннего убранства.

«Все работы по росписи Первохрама планируется завершить в 2026 году», — указано в нем.

Как пояснил ключарь Спасского кафедрального собора иерей Николай Батищев, главные святыни перенесены в притвор, чтобы пензенцы имели возможность поклониться Казанской Пензенской иконе Божией Матери и мощам святителя Иннокентия.

«Богослужения проходят в Воскресенском храме при пензенском епархиальном управлении и в Евлампиевской церкви-усыпальнице рядом с собором», — сказал иерей Николай Батищев, слова которого приводятся в сообщении.


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