16:35:49 Четверг, 22 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские коммунисты готовят серию мероприятий к 100-летию революции

20:48 | 21.12.2016 | Общество

Печать

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Пензенские коммунисты планируют посвятить серию мероприятий Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой будет отмечаться в 2017 году. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

Пензенские коммунисты готовят серию мероприятий к 100-летию революции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в ближайшее время опубликуем план основных мероприятий, посвященных этой дате. Я вас прошу максимально поучаствовать во всех событиях и не оставаться безучастными», — сказал он в ходе митинга по случаю 137-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина, прошедшего у бюста генералиссимуса в среду, 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, специально к памятной дате была обновлена экспозиция музея советской истории, расположенного в «Сталинском центре».

Так, в частности, здесь появились книги со стихами Иосифа Сталина на грузинском языке, которые в дар музею преподнес секретарь обкома, бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин.
Актуальное
Читайте также
В Пензе депутат выступил за перечисление 50% прибыли МУПов в бюджет Дело возбуждено после инцидента на заводе «Атмис-сахар», где мужчине оторвало руку
В Пензенской области 11 наркоторговцев получили от 3 до 6,5 лет колонии В Пензенскую область по квотам будут привлечены 12 инженеров из Турции
В Пензе организована проверка по факту падения пенсионерки в автобусе Мэрия будет выпускать муниципальную газету «Пенза»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама