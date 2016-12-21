Пензенские коммунисты готовят серию мероприятий к 100-летию революции Общество

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Пензенские коммунисты планируют посвятить серию мероприятий Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой будет отмечаться в 2017 году. Об этом сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Мы в ближайшее время опубликуем план основных мероприятий, посвященных этой дате. Я вас прошу максимально поучаствовать во всех событиях и не оставаться безучастными», — сказал он в ходе митинга по случаю 137-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина, прошедшего у бюста генералиссимуса в среду, 21 декабря.

Как сообщает пресс-служба пензенского обкома КПРФ, специально к памятной дате была обновлена экспозиция музея советской истории, расположенного в «Сталинском центре».

Так, в частности, здесь появились книги со стихами Иосифа Сталина на грузинском языке, которые в дар музею преподнес секретарь обкома, бывший депутат Госдумы России Владимир Симагин.