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Пензенцев призвали покупать елки на легальных базарах

11:43 | 22.12.2016 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Мэрия призвала жителей Пензы покупать хвойные деревья исключительно на легальных елочных базарах в связи с появлением в городе несанкционированных торговых точек.

Пензенцев призвали покупать елки на легальных базарах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При покупке нужно запрашивать документы о происхождении деревьев — товарно-транспортную накладную, порубочный билет, а также договор на размещение нестационарного торгового объекта, заключенный с администрацией города», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы также напомнили правила выбора хвойных деревьев.

«Ель, доставленная для продажи недавно, имеет прочные эластичные иголки яркого цвета, которые нелегко ломаются при надавливании. Если хвойное дерево срублено давно, то его ветки будут сухими и безжизненными, они легко осыпаются и теряют внешний вид. Иголки при потирании должны быть маслянистыми и издавать приятный хвойный аромат. Если этого нет, дерево несвежее или больное. Важно также проверить ствол на наличие плесени», — отметили в пресс-службе.
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