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В Пензе за год земельные участки предоставлены 200 многодетным семьям

10:37 | 23.12.2016 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. 200 земельных участков предоставлено многодетным семьям в Пензе в 2016 году, что почти впятеро больше, чем 5 лет назад. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе за год земельные участки предоставлены 200 многодетным семьям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество предоставленных администрацией города Пензы земельных участков многодетным семьям составляло: в 2011 году — 43, в 2012 — 109, в 2013 — 93, в 2014 — 87, в 2015 — 90», — уточнили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что в период с 2011 по 2016 годы в очередь на предоставление гражданам, имеющим троих и более детей, земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства было поставлено 964 многодетных семей.

«Они производят выбор земельных участков в порядке очередности в зависимости от даты и времени их постановки на учет», — отметили в администрации Пензы.
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