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Комплекс видеофиксации нарушений установлен на переезде станции Чаадаевка

11:50 | 23.12.2016 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2016. PenzaNews. Новый комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения установлен на 782 км железнодорожного переезда станции Чаадаевка Пензенской области.

Комплекс видеофиксации нарушений установлен на переезде станции Чаадаевка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, система работает в режиме реального времени.

«Камеры, установленные с обеих сторон железнодорожного переезда, способны распознавать регистрационные знаки и определять точное время нарушения ПДД. Вся информация сохраняется на жесткий диск и еженедельно передается в ГИБДД», — пояснила собеседница агентства.

Железнодорожный переезд на станции Чаадаевка стал вторым на территории Пензенской области, где установлено оборудование видеофиксации.

В мае 2016 года подобные устройства были размещены в границах Ахунского переезда в Пензе. За время его работы зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений правил безопасности со стороны водителей транспортных средств.
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