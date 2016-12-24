В «Коллаже» начала работу выставка пензенских товаропроизводителей Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Очередная выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей начала свою работу на втором этаже торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе.

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На ней представлены одежда, в том числе верхняя, трикотаж, головные уборы, постельное белье, сумки и другие товары, произведенные представителями кластера легкой промышленности «Легпром», которые работают в том числе с федеральными торговыми сетями.

«Отличительной особенностью выставки является продажа товаров напрямую от производителей по оптовым ценам, что позволит жителям Пензы значительно сэкономить при выборе подарков и обновлении гардероба к Новому году», — отметили в администрации города.

Выставка-ярмарка открыта ежедневно с 10.00 до 21.00.