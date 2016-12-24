Мэр Пензы отмечен ведомственной наградой Росстата
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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев награжден медалью «За труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи».
Фото: Penza-gorod.ru
Наряду с ведомственной наградой Росстата, ему вручено соответствующее удостоверение под №803 за подписью руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова.
Удостоверение датировано 12 декабря 2016 года.
Медаль «За труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи» является ведомственной наградой Федеральной службы государственной статистики.
Вручается работникам системы Росстата, представителям власти и лицам, привлекавшимся к подготовке и проведению сельхозпереписи. В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится соответствующая запись.
Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.
Повторное награждение медалью не производится.