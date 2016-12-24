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В Пензе создали общественное движение «Чиновники и общество»

11:25 | 24.12.2016 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Региональное общественное движение по защите прав человека «Чиновники и общество» создано в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении Минюста России по Пензенской области.

В Пензе создали общественное движение «Чиновники и общество». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организация встала на налоговый учет в минувший вторник, 20 декабря.

Председателем организации является Оксана Доломанова.

Учредителями значатся три человека — Оксана Доломанова, Николай Александров и Александр Контишев.

Наряду с основным видом деятельности, организация может осуществлять дополнительные, в числе которых — издание книг, брошюр, рекламных буклетов, газет и деятельность в области права.
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