В Пензе создали общественное движение «Чиновники и общество» Общество Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Региональное общественное движение по защите прав человека «Чиновники и общество» создано в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении Минюста России по Пензенской области. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организация встала на налоговый учет в минувший вторник, 20 декабря. Председателем организации является Оксана Доломанова. Учредителями значатся три человека — Оксана Доломанова, Николай Александров и Александр Контишев. Наряду с основным видом деятельности, организация может осуществлять дополнительные, в числе которых — издание книг, брошюр, рекламных буклетов, газет и деятельность в области права. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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