В Пензе создали общественное движение «Чиновники и общество»
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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Региональное общественное движение по защите прав человека «Чиновники и общество» создано в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении Минюста России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), организация встала на налоговый учет в минувший вторник, 20 декабря.
Председателем организации является Оксана Доломанова.
Учредителями значатся три человека — Оксана Доломанова, Николай Александров и Александр Контишев.
Наряду с основным видом деятельности, организация может осуществлять дополнительные, в числе которых — издание книг, брошюр, рекламных буклетов, газет и деятельность в области права.