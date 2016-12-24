Иван Белозерцев рассказал, чего бы он попросил у Золотой рыбки Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, какие три желания он бы загадал, если бы поймал Золотую рыбку.

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«Представьте, что Вы поймали золотую рыбку. Какие три желания Вы ей загадаете?» — спросила у главы региона корреспондент детско-юношеской газеты «Пятый угол» Александра Семенова в ходе встречи губернатора с юными жителями региона, состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в субботу, 24 декабря.

В ответ Иван Белозерцев пояснил, что его первым желанием стало бы прекращение всех войн.

«Я попросил бы Золотую рыбку, чтобы она помогла и не было болезней», — назвал губернатор свое второе желание.

Он добавил, что если появится такое лекарство, чтобы люди не болели, все стали бы намного счастливее.

Свое третье желание Иван Белозерцев связал с благополучием региона.

«Я, конечно, попросил бы Золотую рыбку, чтобы Пензенская область была самой лучшей в России и в мире, чтобы люди здесь жили счастливо и богато, чтобы были рабочие места, чтобы у нас строились новые школы и учреждения культуры, чтобы там занимались дети, получали хорошее образование, чтобы создавались семьи по любви, чтобы рождались дети — чтобы было все хорошо и наш регион развивался», — сказал он.