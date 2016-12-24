Пензенский губернатор мечтал стать механизатором, учителем и военным Общество

Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в разные годы мечтал стать механизатором, учителем и военным.

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«Наверное, многие из нас хотят быть похожими на своих родителей. Так вот я как мальчишка хотел быть похожим на своего отца. Он был простой механизатор, простой рабочий в колхозе», — сказал глава региона в ходе встречи с детьми, состоявшейся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в субботу, 24 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, в младших классах он думал, что нет большего счастья, чем сразу после окончания школы пойти работать.

«Жизнь была тяжелая. Каждая мама хотела, чтобы ее ребенок отучился, получил хорошее образование и ушел работать в город, […] а мне нравилось в селе», — пояснил губернатор, являющийся уроженцем села Бараново Ливенского района Орловской области.

Он добавил, что затем ему удалось добиться неплохих успехов в спорте, и он загорелся связать свою жизнь с педагогикой.

«Я подумал: а почему не остаться учителем в школе своей восьмилетней? […] Стать учителем физкультуры — я же могу. Мне нравилось заниматься с детьми», — отметил Иван Белозерцев.

В продолжение темы губернатор сообщил, что в старших классах у него появилось желание стать военным, как его дядя по отцу — участник Великой Отечественной войны.

«Когда он приезжал, для нас это было большим событием, потому что он приезжал красивый. […] Я думал, что военный — это очень здорово. У нас еще во время войны шли боевые действия на Курско-Орловской дуге. Многие наши родные и близкие погибли, и к военным было особое отношение. […] Я думал: вот стану военным, поеду Родину защищать, если на нас нападут, я им отплачу за моих погибших дядей, за соседей и стану героем», — сказал глава региона.

По его словам, последнее желание оказалось сильнее предыдущих, и он поступил в военное училище, после чего начал карьеру в Вооруженных силах.

Подводя итог, Иван Белозерцев подчеркнул, что тот, кто планирует поступать в военное училище, не прогадает, и получат хорошее образование и воспитание.