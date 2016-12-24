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Белозерцев рассказал, что хотел бы встретиться с Лениным, Жуковым и Гагариным

18:23 | 24.12.2016 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, отвечая на прозвучавший в ходе встречи с детьми в субботу, 24 декабря, вопрос о том, с кем из известных личностей XX века он хотел бы поужинать, назвал троих человек — основателя СССР Владимира Ленина, легендарного полководца Георгия Жукова и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Белозерцев рассказал, что хотел бы встретиться с Лениным, Жуковым и Гагариным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Неожиданный вопрос вызвал улыбку у Ивана Белозерцева и несколько уточняющих вопросов: например, почему только прошлого столетия, и в современном ли ресторане должна состоятся такая встреча.

«Наверное, интересно было бы с Владимиром Ильичем Лениным поужинать, потому что все равно это гений. […] По-разному относятся к наследию, деятельности его и его соратников, но это великий человек», — сказал пензенский губернатор.

По словам Ивана Белозерцева, ему как бывшему военному хотелось бы встретиться с маршалом, четырежды Героем Советского Союза Георгием Жуковым.

«Конечно, с кем-то хотелось бы из великих в сфере культуры встретиться, в сфере науки. С [Юрием] Гагариным неплохо было бы пообщаться», — отметил он.

Губернатор добавил, что был бы рад встрече со многими другими известными личностями, например, с уроженцем Пензенской области, русским писателем и переводчиком Александром Куприным.

«Это было бы здорово, но нужно жить сегодняшней жизнью, нужно помнить о том наследии, которое они нам оставили, и нужно делать все для того, чтобы соответствовать нашим великим землякам, нашим великим россиянам», — резюмировал он.
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