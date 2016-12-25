Пензенский губернатор выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 Общество

Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Ту-154 неподалеку от Сочи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи. Мы скорбим вместе с вами», — написал глава региона в своем микроблоге «Твиттер» в воскресенье, 25 декабря.

Глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи.Мы скорбим вместе с вами... — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) December 25, 2016

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат СКР.

К месту крушения выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий.

По последним данным, на борту Ту-154 находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира — военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить авиагруппу ВКС России на базе «Хмеймим» с Новым годом.

Известно, что в самолете летел художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов.

Также в списке пассажиров, опубликованном на сайте Минобороны, числится глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, однако пока поступают противоречивые данные о ее нахождении на борту.

В настоящее время в акватории Черного моря ведется поисковая операция.