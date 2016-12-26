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ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАУРА Россия скорбит по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

В Пензе пресс-конференция губернатора началась с минуты молчания

11:05 | 26.12.2016 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Пресс-конференция губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, посвященная подведению итогов 2016 года, началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы самолета Ту-154, на борту которого находились 92 человека — восемь членов экипажа, военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию поздравить авиагруппу ВКС России с Новым годом.

В Пензе пресс-конференция губернатора началась с минуты молчания

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предлагаю почтить светлую память погибших наших товарищей минутой молчания», — предложил Иван Белозерцев.

В воскресенье, 25 декабря, в 5.25 самолет Ту-154 Минобороны России взлетел с аэродрома Адлер. В 5.27 его отметка пропала с радаров.

Среди пассажиров самолета — дирижер Валерий Халилов и правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Район авиакатастрофы был определен спустя несколько часов после катастрофы. Фрагменты корпуса воздушного судна обнаружены на глубине около 70 метров.

Самолетом Ту-154 управлял опытный пилот Роман Волков, общий налет которого составил около 3,5 тыс. часов.

Воздушное судно было выпущено в 1983 году. Общий налет составил около 7 тыс. часов. Последний ремонт самолет прошел 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 — плановое регламентное обслуживание на авиапредприятии.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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