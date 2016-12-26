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В Кузнецке суд признал законным отказ инвалиду в предоставлении жилья на нижних этажах

13:05 | 26.12.2016 | Общество

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Кузнецк, 26 декабря 2016. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области отказал инвалиду в просьбе отменить решение администрации города, не поставившей его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, которое предоставляется по договору социального найма.

В Кузнецке суд признал законным отказ инвалиду в предоставлении жилья на нижних этажах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» представитель суда, мужчина просил выделить ему квартиру не менее чем с двумя жилыми комнатами на первом или втором этаже, в которую можно было бы подняться с помощью пандуса.

«Постановление главы администрации Кузнецка является законным, так как для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении истец должен быть признан малоимущим», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, мужчина-инвалид, имеющий тяжелую форму хронического заболевания, не имеет какого-либо жилого помещения, но у его дочери имеется в собственности треть квартиры, оценка которой превышает предельную стоимость имущества, подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими.

«Доводы истца основаны на ошибочно неверном понимании и толковании норм права. Решение вступило в законную силу», — резюмировал представитель Кузнецкого районного суда.
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