Иван Белозерцев сожалеет, что набережная в Пензе ограничена жилой застройкой Общество

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев сожалеет, что набережная реки Суры в Пензе, которую начали реконструировать, имеет относительно небольшую площадь, что ограничивает возможные варианты ее благоустройства.

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«Например, по [улице] Урицкого проезжаешь, где «Росток» стоит, смотришь — территория маленькая, жилые дома [близко]. Но все равно ее нужно делать, и мы ее сделаем. Я буду поддерживать строительство набережной», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном правительстве в понедельник, 26 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, ранее высказывались предложения снести монумент «Росток» в рамках реконструкции, однако он категорически против этого, так как считает стелу одним из символов города.

«Я за то, чтобы подумать, чтобы он «горел», чтобы ночью была хорошая подсветка», — отметил глава региона, добавив при этом, что при реконструкции «надо искать какие-то изюминки».