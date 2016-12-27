В Пензе суд признал законным штраф в 150 тыс. рублей водителю из Азербайджана Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Пензенский облсуд оставил без изменения решение Каменского городского суда, которым признано законным постановление представителя Ространснадзора о привлечении гражданина Азербайджана к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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«13 сентября 2016 года он следовал по маршруту «Россия — Иран» за рулем машины «DAF» с разрешением на перевозку грузов, однако в пункте №9 данного документа не была указана дата въезда на территорию РФ», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, водитель также не указал номер разрешения, чем нарушил закон.

«Мужчина был задержан на автодороге «Тамбов — Пенза» и подвергнут штрафу. Не согласившись с постановлением, он подал жалобу сначала в районный суд, а затем — в вышестоящую инстанцию. По мнению водителя, в его действиях отсутствовал состав правонарушения. Кроме того, он считал назначенное наказание чрезмерно суровым», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что суды первой и апелляционной инстанций оставили жалобы мужчины без удовлетворения, так как в случае незаполнения или неверного внесения данных в отдельные пункты разрешения оно считается недействительным.

«Решение вступило в законную силу», — уточнила пресс-секретарь облсуда.