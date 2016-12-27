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ГИБДД призвала водителей быть внимательными на дороге из-за предстоящих осадков

15:17 | 27.12.2016 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Госавтоинспекция Пензенской области призывает водителей быть предельно внимательными в связи с предстоящим снегопадом, который может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки.

ГИБДД призвала водителей быть внимательными на дороге из-за предстоящих осадков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — сказали ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть более внимательными и проявлять осторожность при переходе дороги.

«В неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — напомнили в Госавтоинспекции.
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