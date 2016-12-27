В пензенском зоопарке белый медведь отпразднует новоселье накануне Нового года Общество

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. Торжественное открытие нового вольера для белого медведя состоится в зоопарке Пензы в предстоящий четверг, 29 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Для участников мероприятия подготовлены познавательно-игровая программа «Медведь-полярник», викторина, а также выставка детского рисунка «Мир Заполярья».

Как сообщается на сайте зверинца, церемония открытия пройдет в 10.00, а в 14.00 для детей с игрушечными мишками вход будет бесплатным.

Молодой белый медведь, переплывавший реку Тадибе-яха, был обнаружен ямальскими рыбаками 30 сентября 2011 года. Позже было решено передать животное пензенскому зоопарку, где специально для него намечено оборудовать вольер.

С октября 2011 года медведь временно содержался в московском зоопарке. В конце ноября 2012 года он был доставлен в пензенский зоопарк.

Кличка для белого медведя была выбрана по итогам конкурса. Среди предложенных вариантов были — Путин, Василий, Марко Поло, Тарас, Федотий, Абеликс, Адам, Айвенго, Айсберг, Балу, Бемби, Бестия, Властелин, Врангель, Гаврила, Геркулес, Ермак, Жемчуг, Король, Леденец, Ломоносов, Матрос, Налим, Полярник, Принц, Рафинад, Сахарок, Снежок, Таймыр, Умка, Цезарь и Эскимос. В итоге медведя назвали Белым.