В зоопарке Пензы рассказали, как проходило переселение белого медведя в новый вольер Общество

Пенза, 28 декабря 2016. PenzaNews. Специалисты пензенского зоопарка успешно провели операцию по переселению белого медведя в новый вольер, торжественная презентация которого состоится в предстоящий четверг, 29 декабря.

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«Это была непростая процедура. Вначале в старый вольер поместили транспортировочную клетку и закрепили по типу кормового прохода. Так было сделано специально, чтобы медведь привык к ней и не боялся», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зверинца.

В нем добавляется, что в первые две недели медведь по кличке Белый проходил через новый «коридор» с оглядкой, однако постепенно привык и в нужный момент оказался в клетке, после чего ему ввели снотворное.

«Потом была чисто техническая операция — сильные мужчины, мощный погрузчик, и через 400 метров клетка среди декоративных льдин», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что затем клетку прикрепили к специальной дверке для прохода животного, ведущего в кормовой домик, после чего медведю ввели антидот, однако незнакомая обстановка насторожила его.

«Приходится применить специальные отжимы, с помощью которых мишку буквально выдавливают в кормовой домик. И вот он там, сразу встал на все четыре лапы, крутит головой, осматривает территорию вокруг, принюхивается», — говорится в сообщении.