В Ленинском районе Пензы нарушители правил благоустройства оштрафованы на 56 тыс. рублей Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Административная комиссия Ленинского района Пензы вынесла 70 постановлений о назначении наказания в виде штрафов на общую сумму 56 тыс. рублей в ходе заседания, состоявшегося в минувшую среду, 28 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, шесть постановлений вынесено в отношении должностных лиц, а еще 64 — физических.

«Всего на комиссии было рассмотрено 72 материала о нарушениях правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, ответственность за несоблюдение которых предусмотрена кодексом региона об административных правонарушениях. Производство по двум материалам было прекращено», — пояснили в пресс-службе.