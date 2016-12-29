Пензенский «Олимп» лишился рекламы на фасаде Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Все крупные баннеры убраны с фасада торгового центра «Олимп» на проспекте Строителей в Пензе за несколько дней до вступления в силу решения гордумы, предусматривающего жесткие ограничения на размещение настенных информационных конструкций с 1 января 2017 года, нарушение которых повлечет наложение штрафов.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» живущие неподалеку пензенцы, активная фаза работ по очистке здания от ярких растяжек пришлась на минувшую среду, 28 декабря.

С утра к магазину подогнали подъемник, с помощью которого рабочий на высоте нескольких метров одну за другой демонтировал баннерную ткань, закрепленную на специальных металлических конструкциях.

К вечеру жители микрорайона Арбеково стали наблюдать непривычную картину.

Выделявшийся оригинальной архитектурой и цветовым многообразием торговый центр заметно преобразился — теперь стал виден белый фасад, который на протяжении длительного времени скрывался под рекламой услуг МРТ и УЗИ, автошколы «Профессионал», магазина «Дочки-сыночки», корпорации «Центр» и других организаций, располагающихся внутри здания.

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По словам прохожих, они почувствовали изменение облика улицы, на которой как будто «пропало яркое пятно», однако не могли до конца осознать, что именно стало не так.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», специалисты МКУ «Рекламная служба города Пензы» и администрации Октябрьского района Пензы выявили нарушения в размещении вывесок на фасаде торгового центра «Олимп» еще в августе 2016 года.

Тогда участники рейда сделали замечание представителю торговой организации и вручили брошюру с правилами содержания информационных конструкций.