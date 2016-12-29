В Пензе история со СМИ-иноагентом получила продолжение Общество

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения определение Ленинского районного суда Пензы, которым издательскому дому «Валентин Мануйлов» было отказано в праве оспаривать выводы, изложенные в акте проверки регионального управления Минюста от 12 апреля 2016 года, позволившего включить автономную некоммерческую организацию в список иностранных агентов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает газета « Улица Московская », заседание апелляционной коллегии, состоявшееся в четверг, 29 декабря, длилось 31 минуту.

Частную жалобу издательского дома рассматривали судьи Лариса Смирнова, Павел Попов и Елена Репина.

В начале заседания свою позицию по делу обозначил директор издательского дома, главный редактор газеты «Улица Московская» Валентин Мануйлов.

Он напомнил, что СМИ получило поддержку от фонда «Среда» в апреле 2015 года — еще до того, как он был признан иностранным агентом.

«Я думаю, что закон повернут вспять абсолютно несправедливо. В этой связи мы оспаривали акт проверки, пензенские судьи имели возможность отменить этот акт и восстановить справедливость. Они этого до сих пор не сделали. Изучение нашего и других случаев позволяет мне сделать вывод, что правоприменительная практика закона об НКО имеет политический окрас», — отметил главред «Улицы Московской».

Читайте также

ИД «Валентин Мануйлов» включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Валентин Мануйлов предположил, что через несколько лет закон об иностранных агентах будет отменен, а пострадавшим от него НКО будут принесены извинения и, возможно, выплачены компенсации.

В свою очередь представитель управления Минюста России по Пензенской области Ольга Медведева высказала мнение, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение.

«В ходе проверки было установлено, что организация участвует в политической деятельности путем издания газеты «Улица Московская». Мы считаем, что те статьи и интервью, которые мы осветили в своем акте, нацелены на публичный резонанс и привлечение внимания со стороны гражданского общества», — сказала она.

В итоге определение Ленинского районного суда Пензы было оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения.

Издательский дом «Валентин Мануйлов» намерен подать кассационную жалобу. На это у организации есть полгода.