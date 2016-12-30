С 1 января изменится расписание автобусов, курсирующих из Заречного в Пензу Общество

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Расписание движения автобусов №101 и №102, осуществляющих перевозку пассажиров из Заречного в Пензу и обратно, а также городских маршрутов №1 и №4 будет изменено с 1 января 2017 года.

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Как сообщается на сайте зареченского предприятия «Автотранс», это связано с оптимизацией существующего трафика, перераспределением потока транспорта большой вместимости с учетом сложившегося количества пассажиров, а также реорганизацией движения на Привокзальной площади Пензы.

В частности, по маршруту №101 автобусы будут ходить через 15 минут в пиковые часы и через 30 минут в остальное время по будням. В выходные интервал движения составит 30 минут.

По маршруту №102 автобусы будут следовать каждые 30 минут в пиковые часы и через 60 минут в остальное время по рабочим и выходным дням.