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Молодой человек забрался на главную елку Пензы ради лайков в сети

15:43 | 30.12.2016 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Видеоролик, героем которого стал молодой человек, карабкающийся на новую искусственную елку, установленную на Фонтанной площади Пензы, опубликован в социальных сетях.

Молодой человек забрался на главную елку Пензы ради лайков в сети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Спустя полтора года ожиданий я все таки осмелился и воплотил эту идею в жизнь. […] Поэтому, пожалуй, я обнаглею чуть-чуть и скажу, что это достойно вашего лайка», — написал пользователь Миша Матусевич на странице «ВКонтакте» в подписи к видео, которое завершают нецензурные слова.

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Он отметил, что подобного из руферов никто не делал.

«До самой звезды долезть не удалось, было слишком опасно, поэтому я не стал рисковать. Все действо происходило ночью. К нашему удивлению народа было слишком много для 4 часов утра», — добавил молодой человек.

При этом он выразил сожаление, что камера, закрепленная на его голове, сняла происходящее не в том качестве, в котором изначально планировалось.

Также пользователь соцсети опубликовал несколько фотографий, сделанных с елки.
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