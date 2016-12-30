Праздник на Фонтанной площади Пензы в новогоднюю ночь начнется в 1.00 Общество

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Праздничная развлекательная программа начнется на Фонтанной площади Пензы в ночь с 31 декабря на 1 января в 1.00.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении культуры города, до этого — с 23.00 — будет играть музыка.

На этот раз жители, решившие встретить праздник на улице, будут отмечать его у новой елки. Еще в ноябре 2016 года она сменила старую, которая эксплуатировалась на протяжении 11 лет.

Высота новой искусственной елки составляет 25 метров, а диаметр основания — 5 метров. В качестве украшения использовано два комплекта светового оборудования.

Кроме того, елки украшены в разных уголках Пензы, в том числе у стадиона «Первомайский», «Могилевском дворике», сквере Дружбы. Перед зданием городской администрации на площади Маршала Жукова наряжена живая ель.

Также праздничную атмосферу создают световые инсталляции, появившиеся в Пензе в преддверии Нового года.

Одна из наиболее ярких установлена на Юбилейной площади — вблизи областной филармонии. Объемные цифры «2017» сразу привлекли внимание жителей и гостей Пензы. Их активно используют как фон для зимних фотографий.

Кроме того, в 2016 году впервые из монумента «Глобус» было решено сделать символичную «елочную игрушку». С этой целью вокруг него обустроили специальный каркас, на котором по всей площади распределили светодиодные нити. Верхушку украсило «крепление», с помощью которого игрушки обычно вешают на елку.

На площади Ленина новогоднюю атмосферу создает зимний городок, где юные жители Пензы могут скатиться с горок. Здесь также действует каток, организован прокат коньков, в отапливаемом шатре можно согреться и выпить чаю.

Также здесь установлена живая ель, которая была спилена возле строящегося многоквартирного дома в микрорайоне Арбеково, который возводится на месте расселенного аварийного жилья.

На улице Московской развешаны гирлянды «Звездное небо», которые этой зимой засияли ярче, чем раньше. Они так же, как и цифры «2017», стали одним из символов предновогодней Пензы.

В конце ноября – начале декабря также появились украшения на световых опорах, установленных вдоль центральных магистралей города. На некоторых из них развешаны гирлянды цветов российского флага.

При этом из бюджета деньги на новогоднее оформление улиц в 2016 году не выделялись. Преимущественно создание праздничной атмосферы осуществлялось на средства бизнеса при поддержке различных организаций и учреждений. По имеющимся данным, среди тех, кто внес значительный вклад в украшение Пензы к Новому году — компании «Сан-Лико-Инвест», «Промсвязьбанк» и «Пензенская горэлектросеть».