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В районе улицы Бакинской в Пензе объявлен карантин по бешенству

09:51 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Территория в Первомайском районе Пензы, ограниченная улицами Бакинской, Заовражной и Полтавской, объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на срок два месяца.

В районе улицы Бакинской в Пензе объявлен карантин по бешенству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эпизоотическим очагом по бешенству признано одно из подворий на улице Бакинской.

Постановлением губернатора от 28 декабря 2016 года утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больными животными, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.
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