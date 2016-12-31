В районе улицы Бакинской в Пензе объявлен карантин по бешенству Общество

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Территория в Первомайском районе Пензы, ограниченная улицами Бакинской, Заовражной и Полтавской, объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на срок два месяца.

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Эпизоотическим очагом по бешенству признано одно из подворий на улице Бакинской.

Постановлением губернатора от 28 декабря 2016 года утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больными животными, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.