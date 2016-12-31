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Пожарные будут дежурить на Фонтанной площади Пензы в новогоднюю ночь

13:04 | 31.12.2016 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Пять человек личного состава и две единицы техники муниципальной пожарной части будут находиться на Фонтанной площади Пензы в ночь на воскресенье, 1 января. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов в ходе совещания в мэрии.

Пожарные будут дежурить на Фонтанной площади Пензы в новогоднюю ночь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он добавил, что на въезде на площадь Ленина в 22.00 будет установлено три троллейбуса.

«Таким образом во избежание несчастных случаев мы ограничим нахождение на стоянке автомобилей», — пояснил Алексей Михайлов.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал участников совещания оперативно реагировать на все нештатные ситуации в период праздников.

«Аварийные бригады тепло- и водоснабжающих служб должны работать круглосуточно и в случае чрезвычайных происшествий быстро и оперативно реагировать», — поставил он задачу.

Виктор Кувайцев призвал обратить особое внимание на неблагополучные семьи.

«Такие семьи необходимо посетить сотрудникам социальных служб, провести с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушения, которые могут повлечь за собой гибель людей», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.
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