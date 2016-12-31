Пожарные будут дежурить на Фонтанной площади Пензы в новогоднюю ночь
Печать
Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Пять человек личного состава и две единицы техники муниципальной пожарной части будут находиться на Фонтанной площади Пензы в ночь на воскресенье, 1 января. Об этом сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Алексей Михайлов в ходе совещания в мэрии.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он добавил, что на въезде на площадь Ленина в 22.00 будет установлено три троллейбуса.
«Таким образом во избежание несчастных случаев мы ограничим нахождение на стоянке автомобилей», — пояснил Алексей Михайлов.
Читайте также
В Пензе в жилом доме напротив Фонтанной площади ночью загорелся балкон
Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал участников совещания оперативно реагировать на все нештатные ситуации в период праздников.
«Аварийные бригады тепло- и водоснабжающих служб должны работать круглосуточно и в случае чрезвычайных происшествий быстро и оперативно реагировать», — поставил он задачу.
Виктор Кувайцев призвал обратить особое внимание на неблагополучные семьи.
«Такие семьи необходимо посетить сотрудникам социальных служб, провести с ними профилактические беседы, чтобы предупредить нарушения, которые могут повлечь за собой гибель людей», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.