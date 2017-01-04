В Махалино в кафе «Ак-Барс» выявлен факт продажи спиртного без лицензии Общество Пенза, 4 января 2017. PenzaNews. Специалисты министерства сельского хозяйства Пензенской области выявили факт реализации алкогольной продукции без лицензии в кафе «Ак-Барс», расположенном в селе Махалино Кузнецкого района. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного аграрного ведомства, нарушение было зафиксировано в ходе рейда, проведенного в минувший вторник, 3 января. «О данном факте в оперативном режиме сообщили в территориальное отделение полиции, сотрудниками был составлен протокол изъятия», — сказали в Минсельхозе региона. В пресс-службе отметили, что по итогам рейда в предприятии общественного питания изъято несколько видов алкогольной продукции, реализуемой с нарушениями. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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