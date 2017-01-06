В Пензе из торгового павильона изъято 400 флаконов косметического лосьона без документов Общество

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. 400 флаконов косметического лосьона без документов обнаружено в одном из торговых павильонов в Пензе в ходе проверки объектов потребительского рынка.

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«Косметический лосьон продавался в магазине наряду с продовольственными товарами, однако на витрине представлен не был», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, образцы изъятой жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр для выявления опасных для жизни и здоровья потребителей веществ.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.