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В Пензе из торгового павильона изъято 400 флаконов косметического лосьона без документов

10:37 | 06.01.2017 | Общество

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Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. 400 флаконов косметического лосьона без документов обнаружено в одном из торговых павильонов в Пензе в ходе проверки объектов потребительского рынка.

В Пензе из торгового павильона изъято 400 флаконов косметического лосьона без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Косметический лосьон продавался в магазине наряду с продовольственными товарами, однако на витрине представлен не был», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, образцы изъятой жидкости направлены в экспертно-криминалистический центр для выявления опасных для жизни и здоровья потребителей веществ.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.
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