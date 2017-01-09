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В Пензе супруга погибшего в ДТП декана факультета аграрного вуза остается в реанимации

10:55 | 09.01.2017 | Общество

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Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Супруга декана технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета Владимира Варламова Елена, находившаяся вместе с ним в автомобиле в момент трагического ДТП, остается в реанимации.

В Пензе супруга погибшего в ДТП декана факультета аграрного вуза остается в реанимации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он был с женой и двумя детьми. Дети не пострадали», — сообщил ИА «PenzaNews» заместитель декана технологического факультета Пензенского ГАУ Александр Остапчук.

По его словам, для жены погибшего педагога необходимо сдать кровь.

«Сейчас ректорат прошел. Мы данный вопрос обсуждали. У нас студенты, скорее всего, сдадут», — сказал собеседник агентства.

Александр Остапчук добавил, что вопрос о том, кто займет пост декана, пока не обсуждался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», доктор сельскохозяйственных наук Владимир Варламов трагически погиб в ДТП на 42-м году жизни. По имеющейся информации, авария произошла в Городищенском районе в субботу, 7 января.

Церемония прощания с деканом технологического факультета пройдет в главном корпусе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий вторник, 10 января, с 10.00 до 11.00.
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