В Пензе решат судьбу губернаторских сертификатов Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Специально созданная в Пензенской области рабочая группа должна выработать предложения по дальнейшей реализации или закрытии программы, предполагающей выдачу жилищных сертификатов молодым семьям, в которых в течение года с момента заключения брака на свет появился ребенок. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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Он отметил, что вместо стимулирования рождаемости данная мера соцподдержки используется парами в возрасте до 30 лет, которые длительное время живут в гражданском браке, а при наступлении беременности регистрируют брак с целью получения выплаты.

«Они идут в ЗАГС, оформляют брак, приходят в правительство области и говорят: «Дайте нам эту поддержку, мы в этом нуждаемся», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 9 января.

Иван Белозерцев подчеркнул, что при отказе от губернаторских сертификатов заложенные на эти цели на 2017 год денежные средства должны быть направлены на поддержку института семьи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 октября 2016 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области Иван Белозерцев высказал мнение, что программа по выдаче губернаторских сертификатов показала свою неэффективность. Он отметил, что выделение средств на улучшение жилищных условий не стимулирует рождаемость в тех объемах, как это ожидалось, поэтому необходимо найти новые формы работы в данном направлении.