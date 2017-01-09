Директор пензенского аэропорта пояснил, почему больше нет рейсов «ЮТэйр» в Москву Общество

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair) перестала выполнять рейсы из Пензы в Москву и обратно с 31 декабря 2016 года в связи с прекращением эксплуатации воздушного судна ATR 72-500 во Внуково. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

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«Она не только из Пензенской области уходит. Она заявила об окончании эксплуатации воздушного судна AТR 72 в аэропорту Внуково. Отмена рейсов в Пензу связана именно с этим», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, определенной альтернативой для пассажиров могут стать дополнительные рейсы «РусЛайна», которые будут открыты с 23 января.

«Мы планируем где-то с июня с авиакомпанией S7 этот дневной рейс открыть на Embraer-170», — добавил директор аэропорта Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «ЮТэйр» начала выполнять полеты из Пензы в Москву летом 2015 года. От других перевозчиков ее отличала выгодная ценовая политика — стоимость билетов начиналась от 1 тыс. 990 рублей, а также строгое следование расписанию.

