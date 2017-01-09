19:04:16 Понедельник, 9 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Директор пензенского аэропорта пояснил, почему больше нет рейсов «ЮТэйр» в Москву

16:30 | 09.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair) перестала выполнять рейсы из Пензы в Москву и обратно с 31 декабря 2016 года в связи с прекращением эксплуатации воздушного судна ATR 72-500 во Внуково. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Директор пензенского аэропорта пояснил, почему больше нет рейсов «ЮТэйр» в Москву

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она не только из Пензенской области уходит. Она заявила об окончании эксплуатации воздушного судна AТR 72 в аэропорту Внуково. Отмена рейсов в Пензу связана именно с этим», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, определенной альтернативой для пассажиров могут стать дополнительные рейсы «РусЛайна», которые будут открыты с 23 января.

«Мы планируем где-то с июня с авиакомпанией S7 этот дневной рейс открыть на Embraer-170», — добавил директор аэропорта Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «ЮТэйр» начала выполнять полеты из Пензы в Москву летом 2015 года. От других перевозчиков ее отличала выгодная ценовая политика — стоимость билетов начиналась от 1 тыс. 990 рублей, а также строгое следование расписанию.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области в каникулы около 170 водителей попались на пьяной езде ФАС займется соглашением фирмы «Экопенза» и МУП по очистке города
И.о. главврача пензенской областной больницы назначена Ирина Фролова В Пензе вор спрятал украденный из столовой телевизор в снегу, а затем сдал его в ломбард
Вице-мэр Пензы проверил качество уборки снега во дворах Пензенское оборудование поставят в Германию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама