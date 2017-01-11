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Иван Белозерцев призвал сохранить «Росток» при реконструкции набережной в Пензе

17:35 | 11.01.2017 | Общество

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Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что стела «Росток» должна быть сохранена при реконструкции набережной реки Суры как один из символов Пензы.

Иван Белозерцев призвал сохранить «Росток» при реконструкции набережной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 11 января, он также призвал уделить особое внимание подбору материалов при выполнении работ по отделке прогулочных пешеходных зон.

«Надо сделать лучше, чем было прежде — использовать натуральный камень, гранит, например, предусмотреть грамотную подсветку объектов, чтобы все это имело современный вид, могло служить долгие годы жителям города Пензы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе пресс-конференции, прошедшей 26 декабря 2016 года, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что при обсуждении предстоящей реконструкции набережной в Пензе выдвигались предложения снести монумент «Росток».
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