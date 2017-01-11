Иван Белозерцев призвал сохранить «Росток» при реконструкции набережной в Пензе Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что стела «Росток» должна быть сохранена при реконструкции набережной реки Суры как один из символов Пензы.

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В ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 11 января, он также призвал уделить особое внимание подбору материалов при выполнении работ по отделке прогулочных пешеходных зон.

«Надо сделать лучше, чем было прежде — использовать натуральный камень, гранит, например, предусмотреть грамотную подсветку объектов, чтобы все это имело современный вид, могло служить долгие годы жителям города Пензы», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе пресс-конференции, прошедшей 26 декабря 2016 года, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что при обсуждении предстоящей реконструкции набережной в Пензе выдвигались предложения снести монумент «Росток».