В Пензе участники «Прощания с елкой» обменяют хвойные деревья на конфеты Общество

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Учащиеся и их родители смогут обменять хвойные деревья на конфеты в рамках серии массовых мероприятий под общим названием «Прощание с елкой», которые пройдут на базе школ Пензы на текущей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Их проведение запланировано в целях экологического воспитания детей и популяризации активного семейного отдыха», — отметили в городской администрации.

В пресс-службе уточнили, что в предстоящую пятницу, 13 января, «Прощание с елкой» состоится в школах №№17, 32, 35, 50, 58 и 64, а на следующий день — в школах №59 и №77.

«На всех заявленных площадках будут проходить концертные программы и спортивные игры», — добавили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще 5 января мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил вывезти нереализованные елки, которые на контейнерных площадках вблизи жилых домов оставили недобросовестные продавцы. Эта задача была выполнена — хвойные деревья отвезли в зоопарк и храмы.

Однако в настоящее время у мусорных баков ежедневно появляются елки, выброшенные горожанами. С наступлением трудовых будней многие предпочитают избавиться от них, пока иголки не осыпались окончательно.