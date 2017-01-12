Мэр Пензы поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается в четверг, 12 января.

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«Ваша служба во все времена была оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан, опорой государственной и общественной стабильности. В этой нелегкой деятельности требуется как высокий профессионализм, юридическая эрудиция, так и особые личные качества — ответственность, твердость характера, мужество», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил уверенность в том, что работники прокуратуры будут только приумножать профессиональные традиции, оставаясь верными своему долгу и успешно решая поставленные задачи.

«От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего города!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.