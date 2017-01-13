16:36:46 Пятница, 13 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Иван Белозерцев поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати

08:23 | 13.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечается в пятницу, 13 января.

Иван Белозерцев поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нашей стране профессия журналиста занимает особое место, и сегодня ваш заслуженный авторитет складывается из многих важных составляющих — оперативной подачи материала, достоверности предлагаемой читателю информации, принципиальности, объективности оценок и глубины анализа общественно-значимых событий», — отметил глава региона.

Он добавил, что журналисты всегда стараются быть в центре происходящего, прийти на помощь людям и оказать им действенную помощь.

«Радует, что из года в год ряды сотрудников СМИ пополняет одаренная молодежь. Хотелось бы, чтобы ее становление проходило в условиях подлинного творческого поиска, верности лучшим традициям, которым всегда следовали мастера пензенской журналистики. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложено разъяснять трудящимся правила расчета больничного и выдавать витамины В Пензе свидетеля по делу о нападении на подростка уличили в даче ложных показаний
В Пензе учредителей УК попросят заняться эффективностью их работы Под Пензой вступил в силу приговор по делу о хранении 30 кг марихуаны
Замглавы Минздрава призвала простуженных пензенцев не заниматься самолечением Пензенская область заняла 18 место в дельфийском рейтинге регионов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама