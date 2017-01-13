Иван Белозерцев поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил журналистов с Днем российской печати, который отмечается в пятницу, 13 января.

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«В нашей стране профессия журналиста занимает особое место, и сегодня ваш заслуженный авторитет складывается из многих важных составляющих — оперативной подачи материала, достоверности предлагаемой читателю информации, принципиальности, объективности оценок и глубины анализа общественно-значимых событий», — отметил глава региона.

Он добавил, что журналисты всегда стараются быть в центре происходящего, прийти на помощь людям и оказать им действенную помощь.

«Радует, что из года в год ряды сотрудников СМИ пополняет одаренная молодежь. Хотелось бы, чтобы ее становление проходило в условиях подлинного творческого поиска, верности лучшим традициям, которым всегда следовали мастера пензенской журналистики. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.