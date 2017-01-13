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Пензенская область заняла 18 место в дельфийском рейтинге регионов

13:22 | 13.01.2017 | Общество

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Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Пензенская область поделила с Карелией и Республикой Саха (Якутия) 18 строчку в дельфийском рейтинге регионов России за 2016 год.

Пензенская область заняла 18 место в дельфийском рейтинге регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На первом месте расположились Новосибирская и Тюменская области, на втором — Пермский край и Свердловская область, на третьем — Красноярский край.

Замыкает топ-20 регионов Астраханская область.

Как отмечается на портале «Дельфийские игры», рейтинг составлен на базе результатов официального командного первенства XV молодежных Дельфийских игр России 2016 года и участия представителей региона в XI молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ в составе национальной сборной.

При этом учитывался ряд факторов, в числе которых — проведение на территории региона национальных или международных Дельфийских игр, вхождение местных спортсменов в национальную команду и вклад в популяризацию движения.
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