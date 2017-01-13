В Пензе депутат пояснила, почему иногда приходит на работу больной Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна пояснила, почему иногда приходит на работу во время болезни.

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«Я так думаю, являюсь не одиноким за этим круглым столом представителем того самого «злостного нарушителя» Трудового кодекса, который иногда ходит на работу больным, при том, что у меня социально ответственный руководитель», — отметила она в ходе обсуждения вопросов сохранения здоровья населения, состоявшегося в региональном парламенте в пятницу, 13 января.

Яна Куприна добавила, что в случае вызова врача при каждой малейшей простуде будет больше вреда, чем пользы.

«[Если] из-за каждого чиха я буду вызывать врача и каждые 10–12 дней уходить на больничный, будет ни работа, ни учеба», — сказала народная избранница.

Она поинтересовалась у заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой, «нельзя ли как-то, как это в школе говорится, два дня без справки».

В свою очередь замглавы ведомства подчеркнула, что пары дней для выздоровления явно не достаточно.

«Вы чувствуете себя прилично и можете выйти на работу, но вы продолжаете оставаться источником распространения инфекции», — пояснила Оксана Чижова.