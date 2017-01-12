16:32:22 Четверг, 12 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе власти четвертый раз за неделю подняли тему выхода на работу во время болезни

11:29 | 12.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Тема выхода на работу сотрудников с простудными заболеваниями и гриппом оказалась в центре внимания властей Пензенской области четвертый раз за текущую неделю.

В Пензе власти четвертый раз за неделю подняли тему выхода на работу во время болезни

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В четверг, 12 января, губернатор Иван Белозерцев в «Твиттере» заявил о недопустимости фактов давления на работников, желающих воспользоваться своим правом ухода на больничный.

«Жители в ответ на мое предложение о наказании тех, кто выходит на работу больными, стали сообщать о работодателях, которые давят на людей, не дают брать больничные. Это абсолютно недопустимо и даже преступно по отношению к больному работнику и ко всему коллективу!» — говорится в микроблоге главы региона.

Иван Белозерцев задался вопросом о том, кто заплатит за здоровье человека, получившего осложнение в итоге выхода на работу с гриппом, а также заразившихся коллег.

«Нужно менять наш менталитет, менять отношение к здоровью — это высшая ценность. Его не купишь, когда оно уже потеряно», — добавил губернатор.

Впервые Иван Белозерцев затронул проблему «трудовых подвигов» больных пензенцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в минувший понедельник, 9 января. В частности, губернатор предложил работодателям подумать о введении системы наказаний в отношении таких сотрудников. Он призвал представителей Минздрава и Минтруда Пензенской области донести эту мысль до руководителей предприятий.

Читайте также

В Пензе мужчина умер от «гонконгского» гриппа

На следующий день в эфире пензенских телеканалов вышли сюжеты с комментарием пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной, которая вновь акцентировала внимание на словах Ивана Белозерцева. Она также сообщила, что глава региона рассматривает возможность выхода с законодательной инициативой «о введении неких мер административного, дисциплинарного характера к тем сотрудникам, которые выходят на работу больными».

Кроме того, 10 января о начале исполнения поручения губернатора отрапортовали в Минздраве Пензенской области, разместив на сайте ведомства обращение министра Владимира Стрючкова, который вслед за Иваном Белозерцевым призвал «реагировать» на больных сотрудников.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла раньше обычного Выездные семинары для пензенских аграриев стартуют 25 января
В Пензе планируется открыть новые офисы врачей общей практики Вступил в силу приговор ударившему топором собутыльника ревнивцу из Сердобска
В Пензе 19 и 20 января пройдет чемпионат области по прыжкам в воду Школьница из Пензенской области удостоена знака «Горячее сердце»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама