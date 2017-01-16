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В Большом Вьясе продавец магазина наказан за пельмени и блины без документов

08:42 | 16.01.2017 | Общество

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Лунино, 16 января 2017. PenzaNews. Продавец одного из магазинов, расположенного в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области, привлечен к административной ответственности за заготовку замороженных мясных полуфабрикатов без ветеринарных сопроводительных документов.

В Большом Вьясе продавец магазина наказан за пельмени и блины без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлен факт заготовки животноводческой продукции, изготовленной из мяса свинины и с его содержанием, а именно мясных замороженных полуфабрикатов — пельмени в ассортименте, блины с мясом — весом более 21 кг в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность мясного товара в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие места его изготовления и выхода», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина.

Она уточнила, что заготовка и приемка товара, поступающего в магазин, а также контроль за наличием полного пакета документов, входит в должностные обязанности продавца

«С предпринимателем и продавцом торговой точки проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции в соответствии с требованиями закона», — добавила собеседница агентства.
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