В Пензе идут последние приготовления к запуску проекта по обмену детскими вещами Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Последние приготовления к запуску нового социального проекта «Добрый шкаф» по обмену детскими вещами завершаются в Пензе.

Фото Марии Гаврюшиной

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения «Российского детского фонда», инициатор проекта Мария Гаврюшина, в настоящее время в активную стадию вступило обустройство помещения на улице Герцена, 28, куда уже сейчас можно принести пустые коробки из-под обуви разных размеров для организации полок и детские вещи, которые пойдут в «стартовый капитал» проекта.

По ее словам, предстоит завершить оформление детской комнаты и продумать систему указателей, которые впоследствии помогут жителям Пензы найти «Добрый шкаф».

«Может быть, какие-то рекламные агентства откликнутся и смогут нам помочь сделать красочный стенд и указатели, чтобы нас легко было найти и чтобы людям было проще понимать, чем мы занимаемся», — отметила собеседница агентства.

Мария Гаврюшина добавила, что указатели можно расположить, например, по пути от магазина «Моя родня» и остановки «Автовокзал».

По ее мнению, перед официальным стартом проекта необходимо учесть все возможные нюансы.

«Люди разделились на два лагеря. Одни говорят, что можно и так открываться, а другие — к этой части я отношусь — хотят, чтобы это место не стало стыдным. [...] Я не хочу чтобы это превратилось в центр соцзащиты, куда люди стесняются приходить за помощью», — пояснила Мария Гаврюшина.

Она добавила, что в настоящее время ведется набор волонтеров, которых предстоит обучить работе с посетителями «Доброго шкафа».

«Необходимо изготовить вывеску и информационный стенд, потому что проект очень непростой в понимании. Если не сформулировать определенные правила, то может получиться как в других регионах: когда там подобные вещи запускали, они прогорали», — отметила собеседница агентства.

Она выразила надежду на то, что «Добрый шкаф», который будет готов к открытию примерно через две недели, станет площадкой для общения и, возможно, местом проведения различных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Добрый шкаф» по обмену детскими вещами ориентирован на обычные семьи и призван помочь им сэкономить бюджет.

Идея заключается в том, чтобы родители могли принести бывшие в употреблении детские вещи, которые находятся в хорошем состоянии, но больше не нужны в силу различных причин, и взять взамен другие.