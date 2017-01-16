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Белозерцев вручил Вахштайну медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью»

16:01 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил главному редактору радиостанции «Эхо Пензы» Семену Вахштайну медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» по случаю 70-летия, которое журналист отмечает в понедельник, 16 января.

Белозерцев вручил Вахштайну медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью»

Фото: Pnzreg.ru

«На протяжении многих десятилетий Семен Вахштайн работал на пензенской земле. Он занимал различные должности, но всегда полностью отдавался любимому делу», — отметил глава региона.

Он добавил, что журналист не только доводит до населения важную информацию, но и дает возможность представителям различных точек зрения высказать свое мнение по социально значимым вопросам.

«Я прислушиваюсь к критике, которая конструктивна и способствует развитию региона», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь Семен Вахштайн отметил, что всю жизнь старался помочь построить гражданское общество.

«Когда это произойдет, жить станет намного легче», — цитирует главного редактора радиостанции «Эхо Пензы» пресс-служба регионального правительства.
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