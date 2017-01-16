Белозерцев вручил Вахштайну медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил главному редактору радиостанции «Эхо Пензы» Семену Вахштайну медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» по случаю 70-летия, которое журналист отмечает в понедельник, 16 января.

Фото: Pnzreg.ru

«На протяжении многих десятилетий Семен Вахштайн работал на пензенской земле. Он занимал различные должности, но всегда полностью отдавался любимому делу», — отметил глава региона.

Он добавил, что журналист не только доводит до населения важную информацию, но и дает возможность представителям различных точек зрения высказать свое мнение по социально значимым вопросам.

«Я прислушиваюсь к критике, которая конструктивна и способствует развитию региона», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь Семен Вахштайн отметил, что всю жизнь старался помочь построить гражданское общество.

«Когда это произойдет, жить станет намного легче», — цитирует главного редактора радиостанции «Эхо Пензы» пресс-служба регионального правительства.