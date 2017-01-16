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В Пензе места крещенских купаний проверяют на безопасность

20:31 | 16.01.2017 | Общество

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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, пожарно-спасательного центра и городского управления по делам ГО и ЧС приступили к проверкам мест крещенских купаний в Пензе.

В Пензе места крещенских купаний проверяют на безопасность

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе рейда, проведенного в понедельник, 16 января, они оценили ход подготовки купелей и толщину льда вблизи дома №1А на улице Рылеева, на пруду Полевом в 1,5 км от арбековского поста ГИБДД и в городе «Спутник».

В микрорайоне Заря иордань проверяющим показал местный житель, который по личной инициативе озаботился оборудованием места для купания верующих. Также здесь установлен крест, который вырезан изо льда.

Планируется, что окончательные выводы о готовности мест массового купания граждан будут сделаны позже.

По предварительным данным, всего в Пензенской области их будет действовать 30, в том числе три — в региональном центре.
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