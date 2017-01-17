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Гуманитарный груз из Пензы отправят в Горловку 19 января

17:56 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Гуманитарный груз будет отправлен из Пензы в Горловку Донецкой народной республики в предстоящий четверг, 19 января.

Гуманитарный груз из Пензы отправят в Горловку 19 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, на обращение, поступившее в адрес мэра Виктора Кувайцева в декабре 2016 года, откликнулись как предприятия, так и небольшие компании.

«По состоянию на вторник, 17 января, от 16 предпринимателей города Пензы поступила гуманитарная помощь на сумму 500 тыс. рублей», — сказали в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что в Горловку будут отправлены, в частности, спецодежда и обувь, электроинструмент, обои и обогреватели.

«Предприятиями-перевозчиками города Пензы предоставляется машина для транспортировки груза до границы РФ в Ростовской области», — пояснили в мэрии.
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