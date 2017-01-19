Об опасности возведения жилых домов вблизи «Дружбы» предупреждали еще почти 30 лет назад Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Представители Куйбышевского управления нефтепровода «Дружба» [в настоящее время — АО «Транснефть – Дружба»] начиная с 1989 года неоднократно информировали органы местного самоуправления города Кузнецка Пензенской области о недопустимости застройки территории вблизи инженерно-технического сооружения из-за опасности для жизни и здоровья людей, однако строительство все же продолжалось. Это следует сразу из нескольких официальных писем, копии которых имеются у ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Самый старый документ, попавший в распоряжение журналистов, датирован 17 августа 1990 года. Он адресован председателю кузнецкого горисполкома Валерию Костину, начальнику городского Госпожнадзора Сергею Архипову и председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям Анатолию Гагаринскому.

В своем письме начальник линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кузнецк» Николай Казаков напоминает, что ранее — в сентябре 1989-го и в мае 1990 года — уже обращался с просьбой оказать помощь в прекращении застройки охранной зоны нефтепровода «Дружба» в районе улиц Чапаева, Зеленая и так далее.

«В настоящее время застройка продолжается, и строения приближаются вплотную к нефтепроводу. Еще раз прошу сообщить, кто конкретно может оказать практическую помощь в решении этого вопроса. В противном случае обеспечить противопожарную безопасность этого района города ЛДПС не сможет», — говорится в письме.

Другой документ за подписью Николая Казакова датирован 19 июля 1994 года. В нем содержится просьба не оформлять разрешение и запретить строительство жилого дома в Кузнецке по улице Циолковского. Собственник начал возведение строения в 60 метрах от оси нефтепровода, при этом надворные постройки находились всего в 35 метрах от инженерно-технического сооружения.

«Согласно СНиП 2.05.06-85 [«Магистральные нефтепроводы»] […] расстояние от жилых домов, садовых домиков, дач и т.д. до оси нефтепроводов диаметром 1000–1400 миллиметров должно быть не менее 200 метров. В охранных зонах нефтепроводов запрещается возводить любые постройки и сооружения», — подчеркивается в письме.

В нем указывается также, что в данном районе имеются огороженные участки на улицах Целинной и Зеленой.

«Так как по трубопроводам перекачивается нефть и нефтепродукты под большим давлением, то не исключена возможность загрязнения и загорания прилегающих построек», — предупреждал тогда начальник центральной аварийной ремонтной службы (ЦАРС) «Кузнецк» Куйбышевского предприятия нефтепроводов «Дружба».

В апреле 1995 года уже другой руководитель ЦАРС «Кузнецк» Анатолий Коромыслов направил заместителю главы кузнецкой городской администрации и прокурору письмо, из которого следует, что ответа на предыдущий запрос по поводу дома на улице Циолковского так и не поступило. В нем он просит сообщить о принятых мерах по пресечению нарушения.

10 января 1996 года в адрес председателя комитета по ЧС Пензенской области и начальника штаба ГО региона было направлено письмо за подписью Анатолия Родионова, в котором вновь описывалась сложившаяся ситуация на юго-востоке Кузнецка.

«В непосредственной близости от нефтепроводов диаметром 1000–1200 миллиметров, на расстоянии значительно меньшем 200 метров, которое определено СНиП, возведены жилые дома и надворные постройки по улицам Циолковского, Черняховского, Зеленой, Шевченко, 8 Марта, 1-й Строительной, 2-й Строительной, Восточной. На этих же улицах имеются участки земли, подготовленные под застройку», — говорится в обращении.

В нем указывается также, что под высоковольтной линией электропередачи — в охранной зоне — комиссией ЦАРС «Кузнецк» были обнаружены огороды и надворные постройки, что затрудняет эксплуатацию объекта.

В письме подчеркивается также, что по поводу указанных нарушений представители Куйбышевского управления АООТ «Магистральные нефтепроводы «Дружба» неоднократно обращались в администрацию Кузнецка, Госпожнадзор, комиссию по ЧС, прокуратуру, городской штаб ГО, однако «эти органы никаких мер к прекращению нарушений и других мер безопасности не приняли».

«По нефтепроводам перекачивается нефть под высоким давлением и в случае возникновения аварии возможен выход большого количества нефти и ее загорание, что может привести к серьезным последствиям — большому материальному ущербу и человеческим жертвам», — отмечается в обращении с просьбой принять необходимые меры.

Последнее — пятое — имеющееся пока в распоряжении ИА «PenzaNews» письмо от начальника ЦАРС «Кузнецк» датировано январем 1999 года. Оно вновь адресовано Валерию Костину, который на тот момент уже являлся главой администрации Кузнецка и, судя по предыдущим документам, был осведомлен о сложившейся ситуации.

«Проверкой, произведенной ЦАРС «Кузнецк» 30 декабря 1998 года, установлено, что участок, на котором выстроен дом №146Б по улице Ульяновской, находится в 175 метрах от оси нефтепровода «Дружба-1». Кроме того, рядом с указанным участком в сторону нефтепровода имеются еще несколько участков в застройке. В адрес главного архитектора Червякова Ю.И. и председателя комитета по землеустройству Мучкаева Н.И. были направлены письма, предупреждающие о прохождении нефтепроводов в данном районе, но на сегодняшний день они позволяют производить строительство в зоне необеспеченной безопасности. Прошу Вас принять меры по исключению нарушений требований СНиП», — говорится в письме.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», несмотря на то, что АО «Транснефть – Дружба» направило в суд уже несколько десятков исковых заявлений об освобождении земельных участков, вблизи нефтепровода на окраине Кузнецка продолжается строительство: там закладываются фундаменты новых домов.

Кто из уполномоченных лиц дает необходимые разрешения на проведение подобных работ, а также на кого может лечь юридическая ответственность за нарушение установленных действующим законодательством норм, будет установлено, как ожидается, в ходе предстоящих судебных заседаний.