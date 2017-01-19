Мэру Пензы представлен проект автоматизированного велопроката Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Генеральный директор ООО «СМУВ» Ярослав Гамзиков предложил мэру Пензы Виктору Кувайцеву внедрить на территории города автоматизированную систему велопроката.

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«Сейчас это очень актуально. Велосипед как средство передвижения на сегодняшний день становится очень популярным. К тому же, власти города уделяют этому внимание. Как один из примеров — велодорожка между Ахунами и микрорайоном ГПЗ-24. А наличие велопроката сделает этот вид транспорта более доступным для всех горожан», — отметил Ярослав Гамзиков в ходе встречи, состоявшейся в администрации Пензы в четверг, 19 января.

На ней были затронуты вопросы, касающиеся реализации проекта — его возможных участников, влияния на организацию транспортных потоков и экологию, а также другие.

По словам Виктора Кувайцева, и власть, и жители заинтересованы в том, чтобы на территории города действовал автоматизированный велопрокат.

«Необходимо изучить специфику нашего города с точки зрения реализации данного проекта в части топографических особенностей местности и проработать возможные места размещения станций велопроката. Причем одним из главных принципов здесь должна быть их доступность для наших жителей», — сказал мэр.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, стороны договорились проработать возникшие вопросы и затем вернуться к обсуждению проекта.